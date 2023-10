FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem kan er niet bij dat het team van Andretti mogelijk alsnog afgewezen wordt door de Formule 1. Tegen Reuters vertelt de Emirati dat hij het liefst nog een extra team erbij krijgt naast Andretti.

De toetreding van Andretti is al langer een twistpunt tussen de FIA en de Formule 1. De FIA wil graag dat Andretti erbij komt, de Formule 1-teams staan er nog niet echt om te springen. Recentelijk gaf de FIA Andretti officiële goedkeuring, ten koste van drie andere kandidaten. Andretti moet nu de gesprekken aangaan met Formula One Management om daadwerkelijk toe te kunnen treden. Het is nog alles behalve gegarandeerd dat dat lukt, maar de FIA-voorzitter heeft er vertrouwen in.

“Het is erg lastig om nee te zeggen tegen een team dat al goedgekeurd is door de FIA”, verklaart Ben Sulayem. “Noem me optimistisch, maar ik denk dat het hen gaat lukken. Dit hoeven we echt niet in de rechtszaal uit te gaan vechten. Ik denk ook niet dat iemand dat wil. Het klinkt misschien leuk en spannend voor de media, maar zo ver gaat het niet komen. Dat weet ik zeker.”

“Als FIA zouden we nieuwe teams en constructeurs moeten smeken om erbij te komen”, vervolgt Ben Sulayem. “We moeten ze niet zonder pardon afwijzen. Als je mij vraagt wat de droom is, dan is het om met twaalf teams te rijden. Eén team uit de Verenigde Staten met ook een motorleverancier en coureur daarvandaan. En dan hopelijk hetzelfde uit China.”

Een ander team kopen

Tegenstanders van Andretti, onder wie Toto Wolff, Helmut Marko en Lawrence Stroll, hebben ervoor gepleit dat de Amerikanen een ander team opkopen. Alle drie de mannen zitten bij teams die niet als zodanig begonnen in de Formule 1. Mercedes kwam voort uit Brawn, Red Bull kocht het pijnlijdende Jaguar over, en Aston Martin is de nieuwste incarnatie van het team dat ooit als Jordan begon. Het is een aanpak dat het afgewezen Rodin Cars ook zit te overwegen, al waarschuwde de CEO daarvan dat de prijzen hard oplopen. Maar Ben Sulayem vindt het oneerlijk om dat van de nieuwkomers te vragen.

“Je kan Andretti niet dwingen om een ander team op te kopen. Ik ga geen namen noemen, maar sommige teams hebben mij gevraagd om General Motors daartoe over te halen. Dat is niet mijn baan. Ik ben geen makelaar. Daarvoor ben ik niet verkozen. Sommige teams zeggen dat we geen ruimte hebben voor een extra team, maar kom op zeg! Meen je dat nou? In godsnaam, we hebben nu zelfs een Hollywood team erbij! De circuits hebben gewoon genoeg ruimte voor twaalf garages. We zouden eerder het aantal races terug moeten draaien dan het aantal teams. Dat hebben we nodig: meer teams, minder races.”

