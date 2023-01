De FIA is van plan om de regels omtrent de puntentelling in verregende races aan te passen. Het bestuursorgaan doet dat nadat er vorig jaar verwarring ontstond in de Grand Prix van Japan.

De race op het kletsnatte Suzuka werd na drie ronden stilgelegd vanwege de chaos op de baan en de toenemende regen. Het duurde vervolgens uren voordat de race hervat werd, wat met nog slechts 45 minuten op de klok gebeurde.

Hierdoor ging men ervan uit dat er minder punten uitgedeeld zouden worden, nadat de FIA na de Grand Prix van België van 2021 een nieuw systeem voor verregende races had geïntroduceerd. De coureurs krijgen minder punten als de race door de regen niet meer hervat kan worden, maar de bewoording van die regels zorgde voor verwarring in Japan.

Omdat de race hervat kon worden en ook uitgereden werd, kregen de coureurs volle punten voor een race die niet langer dan een uur duurde. Hierdoor werd Max Verstappen, tot zijn eigen verbazing, voor de tweede keer tot wereldkampioen gekroond.

Om verwarring in de toekomst te voorkomen, is de FIA van plan om de regels omtrent de puntentelling opnieuw te herzien. FIA-president Mohammed Ben Sulayem geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat dat een van de taken wordt voor de nieuwe sportief directeur van de FIA, Steve Nielsen. “Ja, het gaat veranderen”, zegt Ben Sulayem. “Steve, die nu sportief directeur is, gaat het verbeteren.”

Ben Sulayem blijft bij zijn standpunt dat de FIA in Japan niets verkeerd deed. Hij wees bij het FIA Gala al naar de teams, die akkoord zijn gegaan met de regels. “Dan de punten: wie koos dat? De teams. Wie heeft ze goedgekeurd? De teams. We moesten ze gewoon implementeren. En wie neemt de schuld op zich? Wij. Eerlijk. Waar is de eerlijkheid? Vertel het me. Dit frustreert me”, aldus de FIA-president.