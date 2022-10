Het had even wat voeten (en rekenwerk) in de aarde, maar Max Verstappen is na een door zware regenval gedomineerde Grand Prix van Japan voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen Formule 1 geworden.

De Nederlander kwam om even na vijven lokale tijd in een drastisch ingekorte race als winnaar over de streep. Charles Leclerc werd tweede, op de voet gevolgd door Segio Pérez. De Monegask kreeg echter een tijdstraf van vijf seconden omdat hij in de laatste ronde van de baan was geschoten, maar zijn positie niet afstond aan Pérez en zo onrechtmatig een voordeel had behaald op de Mexicaan. Die laatste werd nu gepromoveerd naar de tweede plek, terwijl Leclerc als derde in de eindrangschikking.

Verstappen na verwarring voor tweede keer op rij tot wereldkampioen Formule 1 gekroond

Verwarring

Volgens de eerste berekeningen, gebaseerd op het principe dat er bij een ingekorte race geen volle punten worden uitgedeeld, zag het er naar uit dat Verstappen ‘slechts’ 19 punten zou krijgen en Leclerc voor zijn derde plaats 12 punten. Dat zou één punt tekort zijn voor de Nederlander om de wereldtitel vandaag al veilig te stellen. Een paar minuten na de race, bleek echter dat de FIA op basis van Artikel 57 van het sportieve reglement toch volle punten had toegekend. In het reglement staat dat alleen als een race “niet kan worden hervat” er halve of minder punten worden toegekend. In dit geval werd de race echter wel hervat en dus konden volle punten worden toegekend. Verstappen kreeg er nu 25, terwijl Leclerc genoegen moest nemen met 15 punten.

‘Onwijs trots’

Ook bij de coureurs was er enige tijd onduidelijkheid, zelfs in de cooldown room moest Verstappen nog vragen of hij daadwerkelijk zijn tweede titel had veiliggesteld, maar toen de wedstrijdleiding de uitslag eenmaal had bevestigd, stond een dolgelukkige tweevoudig wereldkampioen op het podium het publiek te woord. “Het is waanzinnig. Ik sta hier met gemengde gevoelens. Eerst die overwinning van vandaag en als ik dan terugkijk op wat voor jaar we hebben gehad. Het is ongelooflijk. Ik had – met dat duel vorig jaar tot het einde van het seizoen – nooit kunnen bedenken dat we zo’n goede auto zouden hebben. Ik ben iedereen die mee heeft gewerkt aan dit succes enorm dankbaar. Niet alleen hier op het circuit, maar iedereen in de fabriek. Iedereen is enorm gemotiveerd om die auto steeds sneller te maken.”

Verstappen had warme woorden voor Honda. Het Japanse bedrijf nam vorig jaar afscheid van de Formule 1, maar is op de achtergrond nog wel betrokken bij de doorontwikkeling van de krachtbronnen van Red Bull. “Het werk dat we met Honda doen is geweldig”, aldus Verstappen. “We hebben nu twee keer met ze gewonnen en dat is best emotioneel, zeker hier [in Japan]. Het gaf wat meer druk, maar dat was goede druk. Ik ben er onwijs trots op dat we het hier hebben kunnen afmaken.”