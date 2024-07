De FIA maakte woensdag bekend dat er enkele emailadressen zijn gehackt. Hackers hebben daarbij toegang gekregen tot persoonlijke data van de organisatie. Medewerkers zouden slachtoffer zijn geworden van een phishing-aanval, waardoor gegevens van de FIA zijn gecompromitteerd.

Middels een statement op de eigen website gaf de FIA toe dat de organisatie onlangs is gehackt. “Recente incidenten als gevolg van phishing-aanvallen hebben geleid tot ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens in twee e-mailaccounts van de FIA”, leest het bericht. “De FIA heeft alle nodige maatregelen genomen om de problemen te verhelpen.” De hackers zouden geen toegang meer hebben tot de accounts en de Franse autoriteiten zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Om een nieuwe aanval te voorkomen heeft de organisatie de beveiliging aangescherpt. “Wij nemen onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming zeer serieus en herzien voortdurend onze systemen om ervoor te zorgen dat ze robuust zijn, gezien de evoluerende cybercriminaliteit”, aldus de FIA. “De FIA heeft extra beveiligingsmaatregelen getroffen om in de toekomst niet meer gehackt te kunnen worden.”

Het is het zoveelste incident dit Formule 1-seizoen waarbij anonieme bronnen een rol spelen. Tijdens het schandaal rondom Christian Horner werd een mail rondgestuurd met zogenaamd bewijsmateriaal uit het officiële onderzoek. Mercedes kreeg onlangs ook een dreigend bericht waarin het team werd beschuldigd van het saboteren van Lewis Hamilton.

