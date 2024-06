Het Formule 1-team van Mercedes zou privédetectives hebben ingehuurd om de bron van een anonieme e-mail te achterhalen. De Duitse renstal kreeg onlangs, samen met alle andere kopstukken in de paddock, een dreigend bericht dat het team coureur Lewis Hamilton moedwillig zou saboteren. De politie oordeelde dat er geen strafbaar feit is gepleegd.

Het gerenommeerde Crash.net meldde woensdag dat Mercedes privédetectives in dienst heeft genomen om de mail verder te onderzoeken. Het bericht doet lijken alsof het door een Mercedes-werknemer is geschreven en waarschuwt het team dat het Lewis Hamilton niet langer moet saboteren. Daarbij wordt verwezen naar de opvallend koude banden die in Canada onder zijn auto werden geschroefd.

De Engelse krant Daily Mail publiceerde de hele e-mail op haar website. Het onderwerp van de tekst spreekt boekdelen – “Een mogelijk doodvonnis voor Lewis Hamilton”. De anonieme schrijver beweert dat het team er alles aan doet om Hamilton ‘systematisch te saboteren’. Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt hierbij aangewezen als de grote boosdoener. De Oostenrijker zou ‘slinks’ en ‘wraakzuchtig’ zijn sinds Hamilton heeft aangekondigd dat hij naar Ferrari vertrekt.

Complotdenker

Wolff heeft de anonieme verzender van het bericht inmiddels uitgemaakt voor ‘complotdenker’. “We krijgen om de haverklap van dit soort mails binnen”, liet hij weten. “Het is erg verontrustend, zeker wanneer er gesproken wordt over de dood en dat soort zaken. Ik heb de politie verzocht om dit tot op de bodem uit te zoeken – het moet echt een keer klaar zijn met online misbruik. Mensen moeten zich niet langer kunnen verbergen achter hun telefoons en computers wanneer ze teams en coureurs schofferen.”

De Britse autoriteiten hebben inmiddels bekend gemaakt dat er ‘geen strafbare feiten zijn gepleegd’. Daarmee is verder onderzoek naar de bron van het bericht gestaakt. Mercedes zou het heft in eigen handen hebben genomen en privédetectives hebben ingeschakeld om alsnog een dader aan te wijzen.

