Het Formule 1-team van Mercedes is vrijdag naar de politie gestapt. De Duitse renstal kreeg onlangs een anonieme e-mail, waarin wordt beweerd dat Lewis Hamilton moedwillig in gevaar wordt gebracht. Het bericht suggereert dat onder andere Toto Wolff erop uit is om de oud-wereldkampioen te ‘saboteren’. De autoriteiten moeten achterhalen wie het bericht gestuurd heeft.

De mail zou zogenaamd door een Mercedes-teamlid zijn geschreven en is een waarschuwing voor Toto Wolff en het andere personeel dat Hamilton zou willen benadelen. Het bericht werd rondgestuurd naar kopstukken in het management van de Formule 1, de FIA en de media. Mercedes wil er verder niet op ingaan, maar gaat ervan uit dat het eigen personeel er niets mee te maken heeft. Het team heeft inmiddels de politie ingeschakeld om te achterhalen waar de e-mail vandaan komt.

‘Systematisch saboteren’

De Engelse krant Daily Mail publiceerde het omstreden bericht op haar website. Het onderwerp van de tekst spreekt al boekdelen – “Een mogelijk doodvonnis voor Lewis Hamilton”. De anonieme schrijver beweert dat het team er alles aan doet om Hamilton ‘systematisch te saboteren’. Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt hierbij aangewezen als de grote boosdoener. De Oostenrijker zou ‘slinks’ en ‘wraakzuchtig’ zijn sinds Hamilton heeft aangekondigd dat hij naar Ferrari vertrekt.

Volgens het bericht verkeert de zevenvoudig wereldkampioen in levensgevaar – hierbij wordt verwezen naar de opvallend koude banden die hij in Canada onder zijn auto kreeg geschroefd. Tot slot worden Wolff, maar ook George Russell aangespoord om op hun tellen te passen. “Wees gewaarschuwd”, besluit de e-mail. Russell was al eerder het slachtoffer van dergelijke kritiek. Op sociale media wordt geroepen dat hij voorgetrokken wordt nu dat zijn teamgenoot naar de concurrentie gaat. Hamilton heeft dit inmiddels stellig ontkent en roept fans op om meer positiviteit te delen.

