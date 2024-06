Lewis Hamilton wil de Mercedes-fans waarschuwen dat er geen coureurs worden voorgetrokken binnen het team. De zevenvoudig wereldkampioen kwam tot nu toe vaak te kort ten opzichte van zijn teamgenoot, George Russell. Op sociale media suggereert men dat Russell wordt bevoorrecht door het team – Hamilton ontkent echter stellig dat ze bij Mercedes hun favorieten hebben.

LEES OOK: Valtteri Bottas onder druk voor 2025: ‘Moet snel een keuze gaan maken’

De pers in Barcelona wees Hamilton donderdag op de ophef rondom George Russell – op sociale media wordt beweerd dat de 26-jarige Brit wordt voorgetrokken door Mercedes. Dit zou te maken hebben met de aanstaande transfer van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in februari bekend dat hij na 2024 naar Ferrari verkast.

‘Russell treft geen blaam’

“We zijn altijd een sterk team geweest”, doelde Hamilton op de driejarige samenwerking met Russell. “We hebben samen keihard gewerkt. Ik denk dat men gewoon te emotioneel reageert. Mercedes heeft steun nodig, niet dit soort negativiteit. George (Russell, red.) doet elk weekend zijn best en sleept goede punten in de wacht. Dat kun je hem absoluut niet kwalijk nemen.”

LEES OOK: Aanpassingsproblemen Hamilton bij Ferrari? ‘Niet de coureur, maar Ferrari is de ster’

Russell staat op dit moment veertien punten los van Hamilton in het kampioenschap. Daarbij kwalificeerde hij in de afgelopen negen races maar liefst acht keer boven de oud-wereldkampioen. Laatstgenoemde denkt dat dat weinig met bevoorrechte posities te maken heeft. “We moeten als team gewoon beter gaan presteren”, aldus Hamilton. “Dat heeft vooral met communicatie te maken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje – iedereen wil deze samenwerking op de juiste manier afsluiten.”

Lees hier alles over de GP van Spanje 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).