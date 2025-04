De FIA heeft op de vrijdag in Bahrein een vergadering gehouden over de toekomst van het motorenreglement. Het bestuursorgaan maakte bekend vast te houden aan het 2026-hybridereglement, en zet daarmee tot 2031 een streep door de plannen om de V10-motoren te herintroduceren. Daarnaast werden er manieren besproken om volgend jaar een herhaling van 2014, het startjaar van de Mercedes-dominantie, te voorkomen.

De FIA riep op vrijdagochtend de Formule 1-motorfabrikanten bijeen in Bahrein om de toekomstige motorreglementen te bespreken. Ook de zorgen over het 2026-reglement stonden daarbij centraal. De vergadering werd geleid door FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die eerder met het plan van een herintroductie van de V10-motoren kwam.

Zowel Audi als Honda liet wederom weten tegen het plan te zijn om van het 2026-hybridereglement af te wijken. De nieuwe regels waren voor beide fabrikanten juist reden om weer in de Formule 1 te komen. De kans dat de V10-motoren eerder worden geïntroduceerd, is na de vergadering, waarin de FIA benadrukte niet van de 2026-reglementen af te wijken, nihil.

Voorkomen herhaling 2014

Ook de teambazen, waaronder Red Bulls Christian Horner, Ferrari’s Frédéric Vasseur en Mercedes’ Toto Wolff, waren bij de vergadering aanwezig. De Red Bull-teambaas onthult dat naast de FIA ook alle aanwezigen blijven vasthouden aan de 2026-reglementen. Horner verwacht dat de V10-motoren niet voor 2031, het einde van het huidige Concorde Verdrag, hun opwachting maken.

De vergadering was daarom vooral de plek om te bespreken hoe de volgende generatie motoren, na die van 2026, eruit zou moeten zien. Daarnaast probeerden de aanwezigen manieren te vinden om een herhaling van 2014, toen de dominantie van Mercedes begon, te herhalen. De Duitse renstal won uiteindelijk acht keer achter elkaar de constructeurstitel.

“Wanneer er een grote verandering in de regelgeving aankomt, is er sprake van afwijkende prestaties en dat zal volgend jaar vrijwel zeker gebeuren”, vertelt Horner aan Sky Sports. “Een van de onderwerpen op de agenda vanochtend was daarom ook: hoe snel kan het veld zich weer samenvoegen? Ik denk dat we allemaal spannende races willen, geen herhaling van wat we in 2014 hadden. Het gaat erom dat we de mogelijkheid hebben, vooral voor de nieuwkomers, om in te halen.”

