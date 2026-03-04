De FIA keurt de brandstof van Mercedes en haar klantenteams vlak voor de GP Australië alsnog goed. De Zilverpijlen zijn er zo in geslaagd om alsnog de homologatie van de brandstof rond te krijgen, nadat er eerder nog speculaties opdoken over de legaliteit ervan. Mercedes en klantenteams McLaren, Williams en Alpine kunnen zo in Melbourne toch met de brandstof aan het Formule 1-seizoen beginnen.

Twee weken geleden, tijdens de testdagen in Bahrein, werd door verschillende bronnen in de paddock gemeld dat Mercedes nog altijd wachtte op de certificering van hun brandstof vanuit het bestuursorgaan. Het nieuwe homologatieproces zou complexer zijn en langer duren dan voorheen, vanwege de introductie van duurzame brandstoffen. Ook controleert de FIA niet alleen het uiteindelijke product meer, maar houdt het bestuursorgaan het hele productieproces in de gaten.

Complexer proces

Voor het 2026-seizoen werd voor het eerst de hele productieketen gecontroleerd. Medewerkers van de certificeringsinstantie bezoeken de fabrieken om zo in de gaten te houden of elke fase van de brandstofproductie voldoet aan de vastgestelde criteria. Daarnaast worden ook de certificeringen van afzonderlijke onderdelen onderzocht, inclusief die van alle leveranciers betrokken bij het productieproces. Pas als alle certificeringen compleet zijn, kan de brandstof worden gehomologeerd.

Toto Wolff zei eerder al zich niet druk te maken over de goedkeuring van de Petronas-brandstof. De teambaas verklaarde tijdens de testdagen in Bahrein helemaal klaar te zijn met de geruchten over zijn team. “Er werd gezegd dat onze motor illegaal was, wat totale bullshit is. En nu komt het verhaal dat onze benzine illegaal is”, vertelde Wolff destijds. “Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien verzinnen ze morgen weer iets anders. God weet wat, misschien dat ik in de Epstein-files sta…”

