FIA legt 3D-camera’s en speciale software aan banden na kopieercontroverse Racing Point

De Formule 1-teams kunnen vanaf volgend jaar geen gebruik meer maken van 3D-camera’s en speciale software om zo onderdelen van andere teams te kopiëren. De FIA wil op deze manier een herhaling van de Racing Point-saga voorkomen.

Racing Point kwam in februari op de proppen met een auto die veel gelijkenissen had met de 2019 Mercedes. De rivaliserende teams, waaronder Renault en Ferrari, waren hier niet over te spreken. Uiteindelijk bleek dat Racing Point de IP (Intellectual Property, red.) van Mercedes gebruikte bij het ontwerpen van de brake ducts en daarvoor werd het team bestraft met een boete ter waarde van 400.000 euro en daarnaast moest de formatie vijftien punten inleveren in het constructeurskampioenschap.

De FIA kondigde een tijdje geleden al aan dat de regels omtrent het kopiëren van onderdelen strenger zou worden. “We accepteren dat er gekopieerd wordt in de sport, maar we willen geen complete kopieën zien”, zei Nikolas Tombazis van de FIA daarover.

En dus mogen de teams per 2021 geen gebruik meer maken van 3D-camera’s en speciale software. Als de FIA vermoedens heeft dat een team toch nog gebruik maakt van de camera of de software, dan volgt er gelijk een onderzoek.

