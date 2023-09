De Grand Prix van Singapore is dit jaar een ronde langer vanwege aanpassingen aan de baan. De aanpassingen geven een goede kans voor een vierde DRS-zone, maar die is niet ingevoerd. Een woordvoerder van de FIA heeft nu uitgelegd waarom.

Het circuit van Singapore ziet er dit jaar anders uit. Met vier bochten minder en een extra recht stuk is de verwachting dat er meer ingehaald kan worden. De Formule 1 is al jaren bezig met pogingen om het inhalen makkelijker te maken. Hoewel dat de afgelopen twee seizoenen aardig is gelukt, blijft de sport voor een groot deel nog afhankelijk van de DRS om echte inhaalmomenten te creëren.

Het was dan ook een logische vraag waarom er op het nieuwe rechte stuk geen extra DRS-zone toegevoegd werd. Max Verstappen gaf al aan dat hij alleen blij is met de nieuwe aanpassingen als er een nieuwe DRS-zone bijkomt. Esteban Ocon stelde dat ‘wij allemaal hard ons best doen om dat erbij te krijgen’. En ook Yuki Tsunoda en Valtteri Bottas vragen zich af waarom de FIA die keuze niet gemaakt heeft.

De organisatie geeft tegen Autosport nu antwoord op die vragen. “We hebben het wel overwogen nadat het circuit aangepast is”, laat een woordvoerder van de FIA optekenen. “Daarbij hebben we de teams een paar weken terug om hun input gevraagd. Er was echter niet een duidelijke lijn waar iedereen het over eens kon worden. Naar aanleiding van onze veiligheid simulaties hebben we besloten het er maar bij te laten.”

