Het Marina Bay Street Circuit ziet er dit jaar anders uit dan voorheen. Zo is er door de wijzigingen aan de lay-out in Singapore komend weekend sprake van minder bochten en een extra recht stuk. Naar verwachting komen er ook meer inhaalmogelijkheden.

Het circuit in de Aziatische stadstaat heeft in het verleden vaker veranderingen ondergaan. De laatste grote wijziging vond tien jaar geleden plaats, toen de ‘Singapore Sling’ chicanes uit de lay-out verdwenen.

In de Grand Prix van Singapore 2023 ontbreekt het traditionele gedeelte van bocht 16 tot en met 19. De reden is een verbouwing van een entertainmentgebied. Normaliter slaan coureurs bij bocht 16 rechtsaf om onder de tribunes door te duiken. Daarna volgt dan een technische gedeelte. Dat is dit jaar vervangen door door een recht stuk van 380 meter.

Hoe het was in 2022:

Hoe het is in 2023:

De nieuwe bocht 16 (voorheen bocht 20) geldt door de wijzigingen nu ook als een eventuele inhaalmogelijkheid. Doordat deze bocht zich aan het einde van een recht stuk bevindt, verandert de bocht. Die gaat van een mediumspeed-bocht naar een scherpe rechterbocht. Deze lay-out wordt vermoedelijk alleen dit jaar gebruikt.

Wijzigingen

Het Marina Bay Street Circuit telt door de wijzigingen dit jaar logischerwijs minder bochten dan voorheen: negentien. Normaal gesproken zijn het er 23.

De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de lengte van het circuit. Dat gaat van 5.063 meter naar 4.940 meter. De kortere afstand in combinatie met het langere rechte stuk zorgt er, afgaande op simulaties, voor dat coureurs naar schatting tien seconden korter zullen doen over een ronde. Ook telt de race volgens de officiële site van de Formule 1 dit jaar 62 in plaats van 63 ronden.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!