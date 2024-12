Waarom duurde het zo lang in Qatar voordat de brokstukken bij de uitgang van de pitstraat van de baan werden gehaald? De FIA legt uit dat normaliter de Safety Car niet wordt ingezet als debris naast de racelijn terechtkomt. ‘De grote brokstukken die daarna ontstonden, dwongen tot een andere beslissing’, aldus het bestuursorgaan.

Alexander Albon verloor in ronde 29 van de race in Qatar zijn spiegel, en veroorzaakte vervolgens een kettingreactie. Het onderdeel kwam vlak bij de uitgang van de pitstraat op het asfalt terecht, maar lag niet op de racelijn. Toch reed Valtteri Bottas over de spiegel heen, waardoor er nog meer brokstukken op het Losail International Circuit terechtkwamen. Carlos Sainz en Lewis Hamilton konden de stukken vervolgens niet ontwijken, en liepen beiden een lekke band op.

Normaliter geen Safety Car

De chaos als gevolg van de losgeraakte spiegel had voorkomen kunnen worden als de wedstrijdleiding al eerder het brokstuk had weggehaald. Toch besloot de leiding dat niet te doen. “De normale gang van zaken is dat de Safety Car niet wordt ingezet als er een kleine hoeveelheid brokstukken buiten de racelijn ligt”, aldus de officiële verklaring van de FIA over de spiegel.

Pas toen Bottas per ongeluk voor nog meer debris zorgde, besloot de wedstrijdleiding om in te grijpen. “De grote brokstukken nadat een auto de spiegel raakte en de lekke banden die kort daarna ontstonden, dwongen tot de beslissing om toch een Safety Car in te zetten”, vervolgt het bestuursorgaan. De FIA doet nader onderzoek naar het incident, en zal eventueel de procedure voor volgende races aanpassen.

Oscar Piastri was in ieder geval alvast één van de coureurs die vond dat de situatie verkeerd was aangepakt. “Ik denk dat een Virtual Safety Car of een Safety Car vrijwel meteen het juiste zou zijn geweest”, zei hij in de FIA-persconferentie. “Het zou niet erg slim zijn geweest om het daar dertig ronden lang te laten liggen.”

