De grid boxen zijn op het Albert Park Circuit in Melbourne met 20 cm verbreed. De reden hiervoor is dat de coureurs klaagden over het beperkte zicht vanuit hun cockpit en dat ze daardoor de marges van deze boxen niet goed konden zien.

Tijdens de eerste twee Grands Prix van dit jaar kregen zowel Esteban Ocon als Fernando Alonso een tijdstraf aan hun broek omdat ze niet goed in hun grid box stonden geparkeerd voor de start van de race. Volgens een aantal coureurs ligt dit voornamelijk aan het zicht vanuit de huidige Formule 1-bolides. Eén van hen was Max Verstappen na afloop van de race in Saoedi-Arabië: “Het zicht is gewoon heel slecht in de auto, dat is denk ik het belangrijkste probleem waarom je soms niet helemaal correct in je box terechtkomt.”

Tijdschema GP Australië: alle sessies, alle starttijden

Ook Ocon gaf aan dat dit de reden was van de penalty die hij opliep in Bahrein: “Het is niet zo eenvoudig als het lijkt om de auto op de juiste plek te parkeren, vooral niet met deze grote auto’s en hoe laag we zitten. Het is gewoon heel moeilijk en er is nauwelijks marge.”