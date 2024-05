De FIA heeft korte metten gemaakt met coureurs die een jumpstart maken en met teams die bij regen de auto’s binnen houden om banden te sparen. In een update van het sportreglement zijn de betreffende regels aangepast.

McLaren-coureur Lando Norris maakte bij de tweede race van het seizoen in Saoedi-Arabië een jumpostart, maar de Brit werd na afloop niet bestraft voor het incident. De FIA-transponder op zijn auto gaf namelijk aan dat de auto niet te vroeg van zijn plaats was gekomen, hoewel de beelden het tegendeel lieten zien.

Stewards kunnen voortaan zelf oordelen

Door een update van het F1-reglement kunnen de stewards voortaan zelf oordelen of een auto te vroeg is weggereden, dus ook als de transponder dit niet geregistreerd heeft. In de herziene regel staat niet langer dat het oordeel moet worden geveld ‘door een door de FIA goedgekeurde en geleverde transponder’, maar dat ‘een coureur wordt bestraft voor een valse start als hij beweegt nadat het lampje van vier seconden brandt en voordat het startsignaal wordt gegeven door alle rode lichten te doven’.

De FIA heeft ook een nieuwe regel toegevoegd die teams moet stimuleren om veel te rijden tijdens trainingen in de regen, in plaats van hun beperkte hoeveelheid intermediates te gebruiken. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de tweede training voor de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka.

Er is een nieuwe clausule toegevoegd die teams moet ontmoedigen een voorraad ‘wets’ aan te leggen. Na een natte training moet een setje intermediates worden teruggegeven.

