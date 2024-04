De advocaten van meesterontwerper Adrian Newey zijn aan het onderhandelen met Red Bull Racing over de voorwaarden van een voortijdig vertrek bij de renstal. Inzet van de gesprekken is dat Newey begin 2025 al bij een ander Formule 1-team aan de slag kan. Vermoedelijk wordt het vertrek van Newey nog voor de Grand Prix van Miami, komende zondag, gecommuniceerd.

Het contract van de 65-jarige Newey bij Red Bull loopt nog tot en met eind 2025 en bevat ook een concurrentiebeding van twaalf maanden. De BBC meldt echter dat de advocaten van Newey inmiddels de onderhandelingen zijn begonnen met Red Bull over een vervroegd vertrek. Een woordvoerder van Red Bull heeft laten weten in deze fase nog geen commentaar te kunnen geven.

Als Newey inderdaad eerder vertrek bij het Formule 1-team van Max Verstappen en Sergio Pérez dan zou hij bij zijn volgende werkgever tijdig kunnen beginnen met de ontwikkeling van de auto voor 2026. Dat jaar treedt in de Formule 1 een nieuw motorreglement in werking.

Newey staat in de concrete belangstelling van Ferrari en Aston Martin. Beide teams zijn bereid fors de portemonnee te trekken voor de man die met zijn ontwerpen Red Bull in zijn dienstperiode aan dertien wereldtitels hielp. Bij Red Bull is een deel van zijn taken al enige tijd overgenomen door technisch directeur Pierre Waché. Echter, Newey heeft, ondanks andere beweringen, nog wel degelijk een belangrijke rol binnen het team. Wel spendeerde hij de afgelopen maanden veel tijd aan het Hypercar Project van Red Bull.

Verstoorde verhoudingen

Het aanstaande vertrek van Newey bij Red Bull is een direct gevolg van de interne machtstrijd en de verstoorde persoonlijke verhoudingen. Ook zijn verstandhouding met teambaas Christian Horner, die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een medewerkster van het team, is ernstig bekoeld.

Dat laatste komt ook door het feit dat Horner het aandeel van Newey in het huidige succes van het team de voorbije maanden enigszins leek te bagatelliseren door Waché als de nieuwe grote man naar voren te schuiven. Die strategie viel verkeerd bij Newey en zijn vrouw Amanda, die daar op social media geen misverstand over liet bestaan.

Naast Newey staat ook Max Verstappen nog steeds op de nominatie over te stappen naar een ander team. De drievoudig wereldkampioen heeft weliswaar een doorlopend contract tot en met 2028, maar heeft een clausule die het mogelijk maakt om eerder te vertrekken. Mercedes zou naar verluidt al na de GP van Imola in mei de gesprekken met Verstappen willen opstarten. Mogelijk zou Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko, een vertrouwensman van Verstappen, in zijn kielzog meeverhuizen.

