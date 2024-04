De mogelijke overgang van meesterontwerper Adrian Newey van Red Bull naar Ferrari houdt de gemoederen flink bezig, helemaal in Italië. Volgens Riccardo Patrese, zesvoudig Grand Prix-winnaar, zouden de twee een dodelijke combinatie kunnen vormen. “Als Newey komt, zal men overwinnen”, stelt de inmiddels 70-jarige Italiaan.

Patrese is echter nog niet overtuigd dat Adrian Newey daadwerkelijk naar Ferrari gaat. “Ik ken hem persoonlijk heel goed, vooral van mijn tijd bij Williams. Adrian houdt erg van thuis. Maar als hij toch besluit naar Italië te komen, zou me dat gelukkig maken. Omdat ik hem dan weer vaker zal zien. Maar ook omdat hij succes zal brengen. Wat hij aanraakt, verandert in goud. Als engineer is hij iemand van de buitencategorie”, aldus Patrese in de Italiaanse krant.

Lees ook: Clausules kunnen overgang Newey naar concurrentie blokkeren

Ook oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft een uitgesproken mening over de Britse ontwerper. “We hebben kort met elkaar samengewerkt, maar Newey is iemand die met de coureurs spreekt. Hij wil het gevoel begrijpen wat de coureurs bij de auto hebben. Anders gezegd: hij vraagt niet alleen om data en cijfers. Hij weet dat coureurs geen robots zijn en dat neemt hij mee in zijn ontwerpkeuzes”, zo stelt de Canadees.

Lees het volledige verhaal met Arjan Bos in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).