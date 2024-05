Slechts een paar weken voor aanvang van de Grand Prix van Monaco, staat de extravagante dwergstaat al volop in het teken van de Formule 1. Afgelopen weekend opende het stratencircuit haar deuren voor de Historische GP, een driedaags evenement waarbij de rijken der aarde hun mooiste F1-schatten de sporen kunnen geven. Hier een greep uit het exclusieve wagenpark.

In een van de eerste raceklassen van het weekend kwamen de Formule 1-bolides van begin jaren ’60 aan de beurt. Ook de Lotus 25 – waar Jim Clark tweemaal wereldkampioen mee werd – deed mee (foto). De groen-gele bolide kwam uiteindelijk als eerste over de streep. (Getty Images)

Ook Adrian Newey was van de partij in Monaco. In de raceklasse voor F1-auto’s van 1966 tot 1972 koos hij voor een ritje in de Lotus 49 (foto). Hij moest het afleggen tegen de snellere Lotus 72 – de auto met de bekende ‘John Player Special’ kleurstelling finishte op de eerste plaats. (Getty Images)

LEES OOK: Openhartige Newey zegt zich te voelen als Forrest Gump: ‘Een beetje moe’

De bolides van 1973 tot en met 1976 staan bekend om de gigantische luchtinlaten boven het hoofd van de bestuurder. Desalniettemin zijn het fraaie auto’s en een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1. Terwijl de Yardley McLaren M23 won in deze klasse, kon het publiek ook genieten van de Ferrari 312 van Niki Lauda. (Getty Images)

Nog een bekend gezicht: in de raceklasse voor auto’s van 1977 tot 1980 stond McLaren-CEO Zak Brown aan de start. Hij koos voor de Williams FW07B waar Alan Jones het wereldkampioenschap mee won. (Instagram Zak Brown)

LEES OOK: Nieuw plaagstootje Zak Brown: ‘Verstappen geen kampioen in een andere auto’

Natuurlijk ging er het hele weekend ook veel aandacht uit naar Ayrton Senna. 30 jaar na zijn dood stapte zijn neef Bruno in de McLaren MP4/5B. Meerdere Senna-auto’s maakte hun opwachting tijdens de Historische GP van Monaco, inclusief de kart waarin hij ooit begon met racen. (Getty Images)

LEES OOK: Gasly brengt op Imola een eerbetoon aan Ayrton Senna met speciale helm

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).