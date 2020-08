FIA: Minder downforce in 2021 na bandenproblemen

De FIA is van plan om de downforceniveau’s van de auto’s te verminderen om zo te kunnen garanderen dat ook volgend jaar op de huidige Pirelli-banden gereden kan worden. De FIA was al van plan om het downforceniveau vanaf 2021 te verminderen, maar dat zal dus een nog hardere ingreep zijn dan gepland.

In de slotfase van de Britse Grand Prix kregen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz te maken met lekke banden, allemaal aan de linker voorband. Het leidde tot een ‘360 graden-onderzoek’ van bandenleverancier Pirelli, dat concludeerde dat het kwam door de ‘extreme druk’ op de banden na de lange stints. Omdat de nieuwe banden van Pirelli dit jaar geweigerd werden door de teams worden de 2019-banden nog steeds gebruikt en deze zullen door het uitstellen van de grote reglementswijzigingen naar 2022 ook volgend jaar gebruikt worden.

Om te garanderen dat deze banden gebruikt kunnen blijven worden, zonder dat de veiligheid van de coureurs in het geding komt, wil de FIA de downforce van de auto’s verminderen. Daardoor zou de druk op de Pirelli-banden afnemen. De FIA was al van plan om het downforceniveau te verminderen voor 2021, maar dat zal nu een nog hardere ingreep zijn dan gepland. De FIA heeft echter na de drie late lekke banden op Silverstone besloten om in te grijpen omdat Pirelli de minimale bandendruk niet oneindig kan verhogen om met zwaardere belasting om te kunnen gaan.

Omdat de FIA het als een veiligheidsmaatregel doet, is er geen unanimiteit van de teams vereist. De maatregelen zullen wel besproken worden met de teams en moeten ook goedgekeurd worden door het World Motor Sport Council.