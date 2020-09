FIA minder streng op track limits op Mugello: ‘Grindbakken zijn de limiet’

De FIA heeft de coureurs ingelicht dat ze minder streng zullen letten op de track limits. Dit is volgens wedstrijdleider Michael Masi overbodig omdat de grindbakken in meerdere bochten als de limiet gezien worden.

In alle voorgaande races dit seizoen gaf de FIA van tevoren aan dat er juist strenger gelet zou worden op de track limits. Zo werd vorige week op Monza nog extra toegezien op de track limits in de beroemde Parabolica en op Spa-Francorchamps werd gelet op de limieten bij Raidillon.

De FIA heeft voor de Grand Prix van Toscane besloten om niet zo streng toe te zien op de track limits. “De track limits bij de exit van bocht 3, 5, 9, 11 en 15 zullen niet gecontroleerd worden omdat de limieten daar bepaald worden door de grindbakken”, zo laat de FIA weten.

Gisteren merkte Lando Norris al dat de grindbakken de limiet zijn: de Brit verloor de controle over zijn McLaren nadat hij iets te ver door de grindbak reed waarna hij tegen de muur tot stilstand kwam. Hij verloor daarbij zijn voorvleugel en de nodige trainingstijd, maar: “Het is ook wel zoals het hoort. Het is tricky, maar dat maakt het ook juist weer een grotere uitdaging”, aldus Norris.