De FIA heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen speculatie dat een of meerdere teams de budgetcap-regels overschreden zouden hebben. Sky Sports-verslaggever Craig Slater vertelt dat hij navraag heeft gedaan bij de FIA en dat de motorsportorganisatie de geruchten ‘feitelijk onjuist’ noemt.

De financiële documenten van de F1-teams worden momenteel onderzocht door de FIA, maar dat heeft de geruchten in de paddock niet tegengehouden. Verschillende bronnen meldden de afgelopen dagen dat ook dit jaar weer overtredingen zijn begaan. Het exacte aantal teams wisselt per publicatie, van één tot vier, maar dat er teams in overtreding zijn is iets waar de meeste bronnen het over eens zijn.

De FIA – bij monde van Slater – spreekt die geruchten nu nadrukkelijk tegen. “Ze zijn erg duidelijk in hun reactie naar mij”, vertelt Slater bij Sky Sports. “Ze hebben gezegd dat het onderzoek nog steeds in volle gang is. Pas in de komende weken wordt het afgerond. Daarna is er een periode nodig voor extra controle en verificatie. Ze vertellen me dat er geen deadline is voor het moment waarop de teams te horen krijgen of alles in orde is of niet.”

Maas in de wet

Eerder kwam er al verslag naar buiten dat de FIA bij verschillende teams langs is gegaan om hun fabrieken te onderzoeken. Ook zou de FIA een maas in de wet proberen te dichten. Teams zouden kennis, ervaring en ontwikkeling uit andere takken van de organisaties halen – bijvoorbeeld Ferrari uit hun Le Mans-programma – om zo de budgetcap te omzeilen. Slater vertelt dat hij ook dat heeft nagevraagd bij de FIA.

“Ik kreeg te horen dat dit het proces niet heeft vertraagd. Dit verdere onderzoek heeft geen invloed gehad op de financiële controle. Geruchten dat er gesprekken gaande zijn over mogelijke overtredingen zijn ook op niets gebaseerd.”

Slater nuanceert nog wel dat hij specifiek navraag deed aangaande het gerucht dat er drie teams in overtreding waren. Ook benadrukt hij dat hoewel elk team ervan overtuigd is dat ze zich aan de regels hebben gehouden, de inflatie nog wel een rol kan spelen in de mogelijke overtredingen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland