De FIA gaat vier teams onderzoeken voor een mogelijk misbruik van de budgetcap-regels. Dat meldt het doorgaans goed ingelichte Gazzetta dello Sport. Volgens de Italiaanse krant gaat het om Red Bull, Aston Martin, Ferrari en Mercedes.

De vier teams zouden gebruik hebben gemaakt van een maas in de wet. Doordat deze teams ook andere afdelingen hebben buiten de Formule 1, kan er uit de kennis en ervaring van die afdelingen geput worden voor innovatie binnen de Formule 1. Zo is James Allison, de terugkerende technische directeur van Mercedes, de afgelopen jaren actief geweest in het zeilproject van Ineos. Red Bull-ontwerper Adrian Newey heeft gewerkt aan de Valkyrie hypercar van Aston Martin. Ferrari wist recentelijk de 24 uur van Le Mans te winnen door de nauwe samenwerking tussen die afdeling en de andere afdelingen van het merk.

Al dit soort activiteiten helpen indirect aan de kennis en ontwikkeling binnen een Formule 1-team, zonder dat het onder de costcap-regels valt. De FIA wil deze maas nu gaan dichten met Technical Directive 45. In deze nieuwe regel staat dat de teams best nog door mogen gaan met dit soort andere afdelingen, maar dat alles wat van daaruit doorstroomt naar de Formule 1 vanaf nu ook onder de budgetcap zal vallen.

Alle teams hebben recentelijk een nieuwe serie financiële documentatie aan moeten leveren. Ter controle van deze documenten is de FIA ook alle fabrieken langs gegaan om alles extra te controleren. Of dit onderzoek en het extra onderzoek naar de vier topteams tot straffen zal leiden, is nog niet bekend.

