De FIA overweegt een nieuwe ‘Neymar-regel’ in te voeren die de toegang van beroemdheden op de grid aan banden moet liggen. De aanleiding hiervoor is een incident met PSG-voetballer Neymar op Circuit de Catalunya-Barcelona, voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.

De Braziliaan was één van de vele genodigden in Spanje. Hij verkeerde in gezelschap van onder andere zijn teamgenoot Kylian Mbappe en de Chelsea-spelers Mason Mount en Ben Chilwell.

Het is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld dat beroemdheden tot vlak voor de race op de startgrid mogen lopen. Het is leuk voor de plaatjes en goede pr, zowel voor de Formule 1 als de personen zelf, zo is de redenering. Echter, Neymar en zijn gevolg bevonden zich tijdens de formatieronde voor de Spaanse GP nog steeds langs de baan, in het gras aan de zijkant. Voor de FIA was dit de spreekwoordelijke druppel. De sportkoepel overweegt naar aanleiding van de Grand Prix van Spanje nu de invoering van de Neymar-regel, die moet leiden tot minder beroemdheden op de grid.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem erkent dat ‘er lering getrokken moet worden’ uit het incident in Spanje. “Stefano (Domenicali, de CEO van de Formule 1, red.) heeft me verzekerd dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het incident zich niet herhaalt.”

‘Veiligheid is allerbelangrijke prioriteit’

Sulayem benadrukte dat teveel mensen op de grid een probleem is in verschillende autosportcategorieën, niet alleen in de Formule 1, en dat het onacceptabel is als hierdoor de veiligheid in het gedrang komt. “Het is de plicht van de FIA om te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Veiligheid in de autosport is de belangrijkste prioriteit van de FIA.”

Het incident met Neymar komt op een moment dat de FIA World Motor Sports Council nog steeds wacht op de bevindingen van een rapport over een gevaarlijk incident tijdens de Grand Prix van Australië in april. Tijdens dat evenement slaagden toeschouwers erin om de beveiliging te doorbreken en toegang te krijgen tot het circuit, waarbij sommigen de gestrandde bolide van Haas-coureur Nico Hülkenberg bij bocht twee bereikten.

Zie hieronder een kort interview van Viaplay met Neymar op een overvolle grid, voorafgaand aan de GP van Spanje. Een incident met de voetballer in Spanje zal waarschijnlijk leiden tot de Neymar-regel in de Formule 1.

