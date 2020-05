FIA opent anonieme hotline voor klokkenluiders

Na veel vergaderen en soebatte kwamen de internationale autosportfederatie (FIA) en Formule 1’s commerciële rechtenhouder Liberty Media onlangs tot een akkoord over een begrotingsplafond van €130 miljoen voor 2021. Om valsspelers ook op financieel vlak te kunnen ontmaskeren heeft het autosportorgaan nu een kliklijn geïntroduceerd, zo meldt de website formulaspy.com.

De regels in de autosport in het algemeen en Formule 1 in het bijzonder moeten wat het naleven daarvan betreft ‘eerlijk’ blijven. Het is een van de speerpunten van de FIA. De autosportfederatie met Jean Todt aan het roer heeft mede daarom een webpagina (fia-ethicsline.com) geïntroduceerd waar klokkenluiders misstanden (van discriminatie tot corruptie, van financiële malversaties tot afpersing) kunnen melden. Anoniem.

Werknemers van het ene team kunnen dus hun beklag doen over een ander team en omgekeerd. Volgens de FIA moeten spelbrekers aangegeven en ook verbannen worden om de sport zo ‘schoon’ mogelijk te houden. Omdat het controleren van het budgetplafond vrij lastig is, rekent de FIA desnoods op hulp van collega’s indien de (financiële) spelregels toch met voeten worden getreden.

De hotline is ingesteld om melding te maken van onder meer de volgende overtredingen: discriminatie, afpersing, corruptie, fraude, bedrog, witwassen van geld, manipulatie van FIA-competities en smokkel en het overtreden van de dopingregels. Volgens de FIA is de maatregel onderdeel van de ‘missie om de integriteit en reputatie te waarborgen van de autosport en wereldwijde automobielindustrie’. Er geldt een zero-tolerance beleid voor overtreders.

