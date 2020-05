‘Ex-Ferraribaas Di Montezemolo doet in 2021 gooi naar FIA-presidentschap’

Voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo zal in 2021 een gooi doen naar het presidentschap van de FIA. Dat meldt het Italiaanse Autosprint. Di Montezemolo zou gesteund worden door voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. Wanneer aan het eind van 2021 de derde termijn van huidig president Jean Todt afloopt, moet de FIA op zoek naar een opvolger.



In 2021 moet de FIA op zoek naar een nieuwe voorzitter. Jean Todt beëindigt volgend jaar zijn derde termijn van vier jaar en de Fransman liet eerder weten niet voor een vierde termijn te gaan. Luca di Montezemolo, die eerder aan het hoofd van Ferrari stond, stelt zichzelf kandidaat om Todt op te volgen. Dat meldt het Italiaanse Autosprint. Volgens het Italiaanse medium zou Di Montezemolo gesteund worden door Bernie Ecclestone.

Autosprint zegt een tip over het duo Di Montezemolo-Ecclestone te hebben ontvangen vanuit Formule 1-kringen. “Besef je waar deze twee mee bezig zijn?”, vroeg een anonieme bron aan het Italiaanse medium. De vraag zou betrekking hebben op Ecclestone die Di Montezemolo steunt voor het FIA-presidentschap.

Of andere teams Di Montezemolo zien zitten als opvolger van Jean Todt is nog maar de vraag. Door de recente ontwikkelingen tussen Jean Todt en Ferrari rond de vermeend illegale motor in 2019 lijkt dat onwaarschijnlijk. Andere mogelijke opvolgers voor de Fransman zijn David Richards, Formule E-baas Alejandro Agag en Mohammed bin Sulayem.

