De FIA pakt het zogenoemde ‘slot gap’ op de achtervleugels van de verschillende bolides vanaf de GP China al strenger aan. Het bestuursorgaan bevestigt op maandag, met inachtneming van de technische richtlijn 3.15.1, de test voor de achtervleugels aan te passen, waardoor het ‘gat’ niet meer dan 0,5 millimeter mag variëren.

Het besluit van de FIA komt terwijl de discussie over de zogenoemde ‘mini-DRS’ weer is opgelaaid. Het bestuursorgaan kondigde eerder al aan het recht, verkregen onder de technische richtlijnen, om de test aan te passen te gaan gebruiken om een einde te maken aan de controverse. Ook vroeg de FIA aan verschillende teams om camera’s te gebruiken tijdens de vrije trainingen in Australië om enige ‘vervorming van de auto’ te kunnen analyseren.

Strengere tests

“Nu dat we de beelden van vervormingen van de achtervleugels hebben geanalyseerd, samen met de gemeten statische vervormingen, komt de FIA tot de conclusie dat er genoeg reden is om een strengere test vanaf de GP China te introduceren voor de achtervleugel”, luidt de officiële verklaring. “De teams kregen dit op maandag 17 maart te horen.”

Omdat het raceweekend al over minder dan een week is, mogen teams 0,25 millimeter afwijken van de aangepaste limiet. De FIA benadrukt wel dat alle auto’s in Melbourne aan de op dat moment geldende eisen voldeden.

