De FIA gaat in 2026 het budgetplafond aanpassen. Het bestuursorgaan wil naar verluidt zo de kosten van teams die in landen met hogere salarissen zijn gevestigd, tegemoet komen. De aanpassing van de FIA komt vooral Audi, dat in 2026 het Zwitserse Sauber overneemt, goed uit.

Het besluit om het budgetplafond aan te passen voor 2026 werd volgens BBC Sport op donderdag bevestigd. Het bestuursorgaan hoopt zo dat Audi op hetzelfde niveau kan opereren als de andere negen teams. De andere renstallen zijn voornamelijk gevestigd in landen, zoals Italië en het Verenigd Koninkrijk, waar de salarissen minder hoog zijn. Wat uiteindelijk het werkelijke budgetplafond voor Audi wordt, zonder de hogere salarissen, is nog niet bekend. Het besluit komt vier jaar nadat het budgetplafond in 2021 werd ingevoerd.

Audi-topman Mattia Binotto vertelde eerder al dat het onmogelijk zou zijn voor het Zwitserse team om competitief te worden zonder de aanpassing. De andere negen teams zijn naar verluidt minder blij met de uitzondering voor Audi, maar kunnen het besluit niet tegenhouden.

Stijging budgetplafond

De uitzondering van de FIA voor Audi is niet de enige verandering die de budget cap zal ondergaan. Het plafond zal ook toenemen van het huidige 135 miljoen dollar per team tot aan 215 miljoen dollar in 2026. De stijging van het budgetplafond komt deels door inflatie, maar ook door “de afschaffing van de mogelijkheid voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde teams om belastingvermindering te krijgen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten”, zo schrijft de BBC.

