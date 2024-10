Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto werd in 2023 vervangen door Fred Vasseur – na vier jaar trouwe dienst moest de Italiaan plaatsmaken. Inmiddels hoeft Binotto niet langer vanaf de zijlijn toe te kijken, want hij bekleedt nu een topfunctie bij het toekomstige Formule 1-team van Audi. Onder Vasseur kende Ferrari dit seizoen gematigd succes, maar volgens Binotto is er geen sprake van een revolutie.

De Italiaanse krant Corriere della Sera vroeg Binotto naar de huidige stand van zaken bij Ferrari. Is het team veranderd nu Vasseur aan het roer staat? “Fred (Vasseur, red.) heeft het project gewoon voortgezet”, antwoordde de Italiaan. “Hij heeft geen revoluties teweeggebracht; de organisatie was al goed gestructureerd en functioneerde goed, al heeft hij natuurlijk ook zijn eigen keuzes gemaakt.” Vasseur koos er onder andere voor om Lewis Hamilton te contracteren in aanloop naar het seizoen van 2025. Daar denkt Binotto het zijne van.

Ondanks zijn nieuwe functie bij Sauber en het toekomstige Audi-team, blijft Binotto stiekem een Ferrari-fan. “Als Ferrari wint, ben ik altijd blij”, vertelde hij. “Ik ken het team nu eenmaal goed en ik weet hoeveel moeite er is gedaan om de prestaties weer een beetje op te krikken.” Voordat Binotto werd vervangen door Vasseur, werkte hij meer dan achtentwintig jaar voor de Scuderia.

‘Positieve periode’

“Die periode heeft me zoveel moois gebracht”, lichtte hij toe. “Ik ben heel gelukkig dat ik deel heb mogen uitmaken van een buitengewoon team en mijn bijdrage heb mogen leveren aan een aantal fantastische overwinningen. Het werk als teambaas was een prachtige uitdaging. We hebben de basis gelegd voor een solide organisatie en een sterk team van jonge talenten opgebouwd.”

“Al met al een zeer positieve periode”, vat Binotto zijn tijd bij Ferrari samen. “Ik heb veel mooie herinneringen gemaakt, maar ook geleerd van mijn fouten. Thuis bewaar ik nog veel foto’s en voorwerpen uit die tijd. Vandaag de dag ben ik gewoon blij als ik het rode team zie winnen, omdat ik weet dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd.”

