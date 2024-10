Ferrari-teambaas Fred Vasseur kijkt uit naar de komst van Lewis Hamilton. Nog voor het huidige seizoen van start ging, maakte de zevenvoudig wereldkampioen bekend dat hij eindelijk de stap naar de Scuderia gaat zetten. Voor Vasseur, die twee decennia geleden al kennismaakte met de Britse routinier, bevestigt de komst van Hamilton dat Ferrari in de toekomst weer competitieve auto’s gaat bouwen.

Vasseur was onlangs te gast bij het Festival dello Sport, een evenement georganiseerd door het Italiaanse Gazzetta dello Sport. De gerenommeerde sportkrant vroeg Vasseur naar de komst van Lewis Hamilton en de toekomst van het team. “Het was niet moeilijk om Lewis (Hamilton, red.) te overtuigen”, lachte de Fransman. “Ik herinner me dat we in 2004 samen in de F3 Euro Series zaten. Hij had toen een contract met het toenmalige McLaren-Mercedes, maar in zijn hoofd wist hij al dat hij vroeg of laat naar Ferrari zou gaan.”

‘Grote stap voorwaarts’

“We hebben er veel over gesproken”, vervolgde Vasseur, die in 2023 werd benoemd tot Ferrari-teambaas. “Deze wens heeft hij altijd in zijn achterhoofd gehad, maar een coureur van zijn kaliber wil dan wel zeker weten dat hij een competitief pakket krijgt. Dat staat bij Hamilton altijd op de eerste plaats. Het feit dat hij deze transfer aandurft, bevestigt voor mij dat we straks goede auto’s kunnen bouwen. Dat is het ultieme doel.”

Vasseur legde verder uit dat Ferrari verheugd mag zijn over de komst van Hamilton. “Een coureur als hij wil niet alleen maar achteroverleunen”, besloot de teambaas. “Wat dat betreft denk ik dat we hem de juiste plek kunnen bieden. We werken aan een grote stap voorwaarts; ik kan alvast verklappen dat we alle beschikbare middelen inzetten voor dit volgende project.”

