Lewis Hamilton maakt in 2025 de historische overstap naar het team van Ferrari. Na twaalf seizoenen bij Mercedes kiest hij voor een nieuwe uitdaging in Maranello. Levert het huwelijk met Ferrari hem die felbegeerde achtste titel op, of blijft het bij een grote publiciteitsstunt? Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto weet één ding zeker: “Ik had Hamilton nooit gecontracteerd.”

Mattia Binotto, die tegenwoordig een topfunctie bekleedt bij Sauber, werd onlangs gevraagd naar de transfer van Hamilton. Binotto was tussen 2019 en 2022 immers zelf teambaas bij Ferrari. In aanloop naar het seizoen van 2023 werd hij vervangen door de Fransman Fred Vasseur, die zelf overkwam van Sauber. Had zijn Italiaanse voorganger de 39-jarige Hamilton ook nog een kans willen geven?

“Nee, ik had Hamilton nooit gecontracteerd”, zei Binotto tegen Corriere della Sera. “Natuurlijk doet hij er goed aan om naar Ferrari te komen, en ik respecteer zijn beslissing.” De 54-jarige ingenieur denkt dat zijn voormalige werkgever het vertrouwen van Charles Leclerc schaadt door Hamilton naar Maranello te halen. De Monegask is immers al jaren de grote man binnen Ferrari. “Het team had zich op andere coureurs moeten richten”, lichtte Binotto toe. “Leclerc is het grote talent, ik denk dat Ferrari zich op hem moet focussen.”

Mattia Binotto haalde Charles Leclerc in 2019 naar Ferrari – de Monegask is inmiddels al een paar jaar de voornaamste coureur binnen het team (Getty Images)

