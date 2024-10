Ferrari-coureur Charles Leclerc zit in zijn laatste seizoen met teamgenoot Carlos Sainz; volgend jaar krijgt de Monegask gezelschap van Lewis Hamilton. De Spaanse routinier verhuist op zijn beurt naar Williams. Ingenieur en coach Jock Clear doet een boekje open over de relatie tussen beide coureurs en hoe Sainz’ overwinning tijdens de GP van Singapore in 2023 voor een keerpunt zorgde.

LEES OOK: Wint Hamilton zijn achtste wereldtitel met Ferrari? ‘Dan belandt hij in het Vaticaan!’

Jock Clear was te gast in de Beyond the Grid podcast om te praten over de laatste vier jaar met Sainz en Leclerc. Laatstgenoemde werd in het verleden vaak bestempeld als de ‘golden boy’ van Ferrari en de aangewezen persoon om de titel weer eens naar Maranello te halen. Toch liet hij het meer dan eens afweten naast de Spanjaard. “Ik denk dat hij (Leclerc, red.) goed heeft gereageerd op een zeer sterke teamgenoot,” doelde Clear op Carlos Sainz.

“We hebben het al vaak gehad over de kwaliteiten van Sainz – het moge duidelijk zijn dat hij waarschijnlijk niet zo snel is als Leclerc tijdens een kwalificatie,” legde Clear uit. “Toch hakt zo’n overwinning voor Sainz tijdens de GP van Singapore (2023, red.) er wel in. Leclerc was daar absoluut favoriet. Dat de overwinning dan door zijn teamgenoot werd weggekaapt, deed echt pijn. Toen realiseerde hij zich opeens: ‘Oké, ik moet op zondag echt gaan presteren.'”

‘Leclerc heeft zijn vaardigheden aangescherpt’

“Zijn focus veranderde wel degelijk; hij kon niet langer vertrouwen op een snelle kwalificatieronde,” verduidelijkte Clear. De 61-jarige Engelsman wilde verder benadrukken dat de verhalen over Leclerc’s vermeende slechte racesnelheid en bandenmanagement tot het verleden behoren. “Drie jaar geleden hadden mensen de neiging om te zeggen: ‘In de race is hij minder goed’,” aldus Clear. “Dat is niet eerlijk – hij is gewoon heel erg goed in kwalificeren.”

LEES OOK: Sainz koestert geen wrok tegen Ferrari: ‘Je kunt geen nee zeggen tegen Hamilton’

“Wij als team hebben onze focus ook verlegd naar het ontwikkelen van een betere raceauto,” besloot hij. “In het verleden hebben we ons minder goed gefocust op zaken als bandenmanagement. Wat we dit jaar laten zien, is dat we ons veel meer richten op een goede auto tijdens de race. Leclerc is zich daarvan bewust en heeft zijn vaardigheden ook aangescherpt.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!