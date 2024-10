Oud-teambaas Günther Steiner snapt wel waarom Lewis Hamilton naar Italië verhuist. De wereldkampioen verruilt volgend seizoen Mercedes voor Ferrari. Volgens Steiner probeert Hamilton door coureur te worden bij het ‘magische’ Ferrari een nieuwe uitdaging te vinden, en misschien wel voor een achtste wereldtitel te gaan.

Lewis Hamilton vertrekt in 2025 naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen maakte het nieuws al vroeg in het seizoen bekend, waardoor er snel het startschot voor silly season klonk. Voormalig Haas-teambaas Steiner snapt wel dat Hamilton naar Maranello verhuist.

LEES OOK: Amerikaanse presidentskandidaat is Hamilton-fan: ‘Formule 1 is geweldig’

“Ik denk dat hij wil proberen om (het magische doel, red.) te behalen, om Ferrari terug te brengen naar het winnen van kampioenschappen. Dat is zijn motivatie”, aldus Steiner in de Beyond the Grid-podcast. “Ik heb er natuurlijk niet met hem over gesproken, maar ik kan zien dat dat zijn motivatie was om daarheen te gaan en te proberen het (de wereldtitel, red.) terug te brengen.”

Achtste wereldtitel

Volgens Steiner heeft Hamilton namelijk alles wat er te winnen valt al gewonnen, en is hij daardoor op zoek naar een nieuwe uitdaging. “(Hamilton denkt waarschijnlijk:, red.) ‘Ik ben sowieso een GOAT (greatest of all time, red.), weet je, ik heb zeven kampioenschappen gewonnen. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan mijn achtste winnen, misschien, als ik het goed doet bij Ferrari.’”

Mocht Hamilton inderdaad zijn achtste kampioenschap met Ferrari winnen, dan denkt Steiner dat de Brit ook wel mooi baantje voor de toekomst staat te wachten. “Als hij zijn achtste wint, of een kampioenschap wint voor Ferrari, belandt die vent in het Vaticaan!” grapt de voormalig teambaas.

LEES OOK: Mansell voorspelt: ‘Hamilton zal in 2025 strijden om het kampioenschap’

Magie van Ferrari

Daarnaast is Ferrari ook volgens de Italiaan een heel bijzonder team om als coureur voor te mogen rijden. “Ik denk dat het gewoon de magie is die de Scuderia met zich meedraagt, en als je de kans krijgt om daar als coureur deel van uit te maken. Hij heeft daarnaast ook een goede positie, hij is erg close met Fred Vasseur. Ze zijn erg close en ik denk dat ze samen iets proberen te doen en als dat lukt, moet dat voor allebei erg gaaf zijn.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!