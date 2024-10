De Formule 1 werkt nog altijd aan een opmars in de Verenigde Staten. Dankzij de razend populaire Netflix-serie Drive to Survive zijn steeds meer Amerikanen fan van de sport; inmiddels worden er liefst drie Grands Prix verreden op Amerikaanse bodem. De democratische presidentskandidaat Kamala Harris is ook gevallen voor de Formule 1 – én voor Lewis Hamilton.

Kamala Harris was onlangs te gast in The Howard Stern Show, een populair radioprogramma in de VS. Naast het gebruikelijke campagnevoeren, vertelde de presidentskandidaat ook over haar hobby’s en interesses. Wat blijkt? Harris is sinds een paar jaar groot fan van de Formule 1 en Mercedes-coureur Lewis Hamilton. “Het is zo goed,” vertelde Harris over haar passie voor de koningsklasse. “We vinden het echt geweldig om te zien. Onze hele familie kan ervan genieten.”

Lewis Hamilton

Door haar verplichtingen als presidentskandidaat heeft ze de laatste paar maanden weinig tijd gehad om alle Grands Prix te volgen. De verschillende tijdzones waarin er geracet wordt, vormen een extra uitdaging voor de Amerikaanse. “Nee, ik kan echt niet alles kijken,” vertelde ze. “De laatste tijd ben ik veel te druk met campagne voeren. Het is natuurlijk ook afhankelijk van waar ze rijden en het tijdstip van de dag. Je moet vaak vroeg opstaan.” Doordat de kalender over het algemeen is afgestemd op de Europese kijkers, moeten de Amerikaanse fans vaak in de vroege ochtenduren voor de buis zitten om de Formule 1 te volgen.

Toch raadde ze het Amerikaanse publiek aan om de sport een kans te geven. “Als je eenmaal begint met kijken, kun je eigenlijk niet meer stoppen,” aldus Harris. “De kans is groot dat je verslaafd raakt.” Presentator Howard Stern vroeg haar tenslotte wie haar favoriete coureur is. “Lewis Hamilton, natuurlijk,” antwoordde Harris.

Democratische presidentskandidaat Kamala Harris geeft toe dat ze fan is van de Formule 1; de Harris-familie steunt Mercedes-coureur Lewis Hamilton (Getty Images)

