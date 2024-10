Carlos Sainz is niet rancuneus over dat hij zijn Ferrari-stoeltje moet afstaan aan Lewis Hamilton. De Spanjaard vertrekt aan het einde van het huidige seizoen naar middenveldteam Williams. Sainz denkt wel dat hij bij de Scuderia was gebleven, als Hamilton zijn carrière bij Mercedes wilde beëindigen.

Sainz rijdt vanaf 2021 bij de Scuderia, maar moet aan het einde van het huidige seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Hoewel de Spanjaard graag nog langer bij Ferrari was gebleven, koestert hij geen wrok tegen het Italiaanse team. “Ik heb geen slecht woord over voor Ferrari”, vertelt Sainz aan het Spaanse AS. “Ik denk ook niet dat zij slechte woorden voor mij hebben. De relatie is niet stukgelopen omdat we niet gelukkig zijn met elkaar, maar door omstandigheden.”

Had Ferrari voor Sainz gekozen als Hamilton bij Mercedes was gebleven? De Spanjaard denkt zelf van wel. “Ik blijf ervan overtuigd dat als Hamilton zijn carrière niet bij Ferrari had willen beëindigen, ik zou hebben verlengd.” De Spaanse coureur snapt echter wel dat de Scuderia de kans grijpt om met Hamilton samen te werken. “Je kunt geen nee zeggen tegen een zevenvoudig wereldkampioen.”

Terug naar een middenveldteam

Sainz heeft ondertussen al een nieuw team gevonden voor het 2025-seizoen. De Madrileen wordt de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon bij Williams. Het Britse team vecht echter vaker om het laatste WK-punt dan dat het om een podiumplaats vecht, wat voor Sainz na zijn tijd bij Ferrari en McLaren wel weer even wennen is.

“Het is iets waar ik me aan moet aanpassen. Maar het is een positie waar ik zeven van de tien jaar van mijn racecarrière in heb gezeten, vechten voor punten en niet winnen”, legt Sainz uit. “Dat is het leven van een F1-coureur. Niets garandeert je dat je kan vechten voor de winst, dus je moet genieten van de kansen.”

