Met alle recente ontwikkelingen op de rijdersmarkt zouden we bijna vergeten dat Lewis Hamilton ook een transfer gaat maken – de zevenvoudig wereldkampioen opende het bal al vroeg door in februari aan te kondigen dat hij naar Ferrari gaat. Formule 1-veteraan Jackie Stewart benadrukt echter dat Hamilton tegen die tijd de veertig is gepasseerd. “Dat gaat wel een rol spelen,” aldus de Schot.

“Het nieuws verbaasde me enigszins,” zei Jackie Stewart onlangs in een podcast. “Juist omdat hij (Hamilton, red.) straks veertig wordt en terechtkomt in een team dat pas sinds kort weer competitief is; Ferrari is de afgelopen jaren behoorlijk bergafwaarts gegaan. Er zijn meerdere managementstructuren geweest die dat team flink door de war hebben geschopt. De situatie is nu gelukkig iets stabieler.”

Stewart benadrukt dat Ferrari nog altijd een magische aantrekkingskracht heeft; Hamilton is ongetwijfeld ook betoverd door de allure van de Scuderia. “Lewis zal dat in de fabriek hebben gezien,” vervolgde de 85-jarige Schot. “Er is geen ander merk in de Formule 1 dat zo’n continuïteit heeft als Ferrari. Ook ik had er bijna gereden. Het was ontzettend indrukwekkend. De sfeer is geweldig en de Italianen zijn fantastische mensen – ze zijn haarscherp en enorm enthousiast. Ik weet zeker dat Hamilton dat ook heeft ervaren.”

Toch wil Stewart er ook op wijzen dat de Mercedes-veteraan niet meer de jongste is. “Het feit dat hij (Hamilton, red.) straks de veertig is gepasseerd, gaat wel een rol spelen,” legde hij uit. “Het zou veel makkelijker zijn geweest als hij vijfentwintig of dertig was. Maar hij heeft nog steeds de vaardigheden en het talent. Dat zagen we nog tijdens de Britse GP. Toch vind ik het opmerkelijk dat hij naar Ferrari gaat. Op een gegeven moment moet hij toch stoppen. Maar blijkbaar voelt hij dat nog niet, en dat kan ik ook wel begrijpen.”

