Na het hele taakstraf-debacle gaf Max Verstappen aan dat hij steeds vaker twijfelt aan zijn toekomst in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen werd door de FIA op het matje geroepen wegens schelden tijdens een persconferentie. “Op deze manier hoef ik niet verder in de sport,” reageerde een geïrriteerde Verstappen later. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko moeten we deze woorden heel serieus nemen.

“Dit soort dingen bepalen zeker ook mijn toekomst – als je niet jezelf kunt zijn of met dit soort domme dingen te maken krijgt”, zei Max Verstappen nadat hij een taakstraf opgelegd kreeg door de FIA. “In deze fase van mijn carrière wil ik daar niet de hele tijd mee bezig zijn. Het is echt vermoeiend. Op deze manier hoef ik niet verder in de sport, dat is zeker.” Helmut Marko benadrukt dat dit geen loze dreigementen zijn van de Nederlander.

“Dat moet je heel serieus nemen,” legde de Oostenrijker uit tegenover Motorsport-Total. “Hij heeft al zoveel bereikt – voor hem is het nu belangrijk dat hij ook nog een beetje van de sport kan genieten. Als dat steeds meer verpest wordt, dan is hij wel iemand die op een gegeven moment zegt: ‘Oké, dat was het.’ Hij meent het serieus, maar ik hoop zelf dat de huidige situatie er niet voor zorgt dat hij sneller met pensioen gaat.”

‘En Drive to Survive dan?’

Over het incident met de FIA kon Helmut Marko kort zijn. Hij beschuldigde de sport ervan met twee maten te meten; in de populaire Netflix-serie Drive to Survive wordt immers aan de lopende band gescholden. “Dat is niet te begrijpen,” aldus Marko. “Bovendien wilde Max (Verstappen, red.) niemand beledigen. Hij doelde op de auto, een object, en deed dat op een luchtige manier.”

“Misschien had hij dat niet ’s middags tijdens een persconferentie moeten doen”, gaf Marko toe. “En wie weet pakt hij het in de toekomst anders aan, helemaal nu het zo streng wordt aangepakt. Maar het lijkt me duidelijk dat dit allemaal een beetje overdreven was.”

