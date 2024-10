Charles Leclerc kijkt erg uit naar de komst van Lewis Hamilton bij Ferrari. De Brit stapt aan het einde van het jaar over naar het Italiaanse team, na meer dan een decennium voor Mercedes te hebben gereden. Leclerc kan in ieder geval alvast niet wachten om zich straks met Hamilton te mogen meten.

Hamilton vertrekt aan het einde van het seizoen naar Ferrari, en vervangt Carlos Sainz als teamgenoot van Leclerc. De Brit heeft al veel successen behaald in zijn carrière als Formule 1-coureur, waaronder zeven wereldtitels. De Monegask staat daarom te popelen om het straks direct tegen Hamilton op te nemen.

“Ik ben super benieuwd wat (Hamilton, red.) zijn hele carrière goed heeft gedaan om al het succes te hebben dat hij heeft gehad”, vertelt Leclerc aan The Race. “Hij heeft bijna geen zwakke punten. Eigenlijk ken ik geen zwakke punten van Lewis. Hij is een supersterke coureur, altijd aanwezig, supersnel, superconsistent.”

Motivatie

De Ferrari-coureur hoopt daarom veel van Hamilton te kunnen leren, maar ook om zich met de Brit te mogen meten. “Die twee dingen motiveren me enorm”, aldus Leclerc. Denkt de Monegask ook dat hij de zevenvoudig wereldkampioen meteen kan verslaan? “Ik denk niet echt na over wat de verwachtingen zijn, want voor mij moet ik me gewoon focussen op wat ik moet doen”, besluit de coureur.

