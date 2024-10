Het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de GP in Austin blijft de gemoederen bezighouden. Hoewel de Formule 1 inmiddels is neergestreken in Mexico-Stad, is deze laatste krachtmeting nog steeds het gesprek van de dag. Tijdens de rijdersbriefing op vrijdag zouden de twee titelkandidaten een ‘verhitte discussie’ hebben gevoerd met elkaar en de FIA. Naar verluidt wil de organisatie aanpassingen aanbrengen in de reglementen.

In de slotfase van de GP van de Verenigde Staten verdedigde Max Verstappen zijn derde positie tegen de aanvallen van Lando Norris. Na een paar ronden slaagde de Brit erin zijn rivaal in te halen, maar daarbij raakte hij wel buiten de baan. Een tijdstraf volgde, waardoor Norris naast het podium greep en Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap vergrootte. De vraag blijft echter of ook de Nederlander bestraft had moeten worden voor het opzettelijk ‘wegduwen’ van zijn concurrent.

‘Grijs gebied’

Vrijdag vond er na de tweede vrije training een briefing plaats tussen de FIA en de coureurs. George Russell, voorzitter van de rijdersvakbond, had eerder aangegeven dat hij deze bijeenkomst wilde gebruiken om verschillende kwesties aan te kaarten. Zo blijft het schelden door coureurs een punt van zorg voor de FIA. Daarnaast zou ook het incident tussen Verstappen en Norris uitgebreid zijn besproken. Russell zei dat de drievoudig wereldkampioen ‘in een grijs gebied’ opereert en dat de FIA moet overwegen om professionele stewards in te huren.

Sky Sports-verslaggever Craig Slater meldde zaterdag dat Max Verstappen en Lando Norris tijdens een ‘verhitte’ bijeenkomst over het incident hebben gediscussieerd. Hij voegde eraan toe dat de gesprekken ondanks de verhitte sfeer ‘kalm’ en ‘respectvol’ bleven. Verschillende coureurs zouden echter hebben geklaagd over het feit dat Verstappen niet bestraft werd voor zijn manier van verdedigen. Naar verluidt wil de FIA de richtlijnen voor dergelijke incidenten aanpassen.

