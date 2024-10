Volgens George Russell, voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs, vinden er vrijdag gesprekken plaats met de FIA over schelden. Eerder beloofde hij al dat alle rijders naar de organisatie zouden stappen om een plan op te stellen. Nadat Max Verstappen een taakstraf kreeg voor het gebruik van het woord ‘fucked‘, is grof taalgebruik een belangrijk discussiepunt geworden.

Het begon allemaal met FIA-president Ben Sulayem, die in aanloop naar de GP van Singapore aangaf dat hij het schelden in de Formule 1 wil inperken. Max Verstappen zag daar niets in. “Als de auto fucked is, dan moet ik dat kunnen zeggen,” zei hij in een officiële persconferentie. Dat moest de Nederlander met een taakstraf bekopen. Verstappen kreeg nadien veel bijval van zijn collega’s – in Mexico willen de coureurs de FIA benaderen om tot een akkoord te komen over het gebruik van scheldwoorden.

“We gaan sowieso met de coureurs om de tafel zitten na de rijdersbriefing,” vertelde George Russell, voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs. “Het schelden is duidelijk een belangrijk onderwerp. Ik denk dat we eerst met de FIA zullen praten om hun standpunt te begrijpen. Daarna kunnen we oordelen over eventuele maatregelen.”

‘Gezond verstand’

Volgens Russell ging de FIA veel te ver door Verstappen een taakstraf op te leggen. “Ik denk dat coureurs van wie Engels niet de moedertaal is, een heel andere kijk hebben op schelden,” legde hij uit. “En zelfs als je de Britten met de Australiërs vergelijkt, zijn er bepaalde woorden die in hun context beleefd kunnen zijn, terwijl diezelfde woorden in het Verenigd Koninkrijk massaal worden afgekeurd.”

“We kunnen geen regelgeving van honderd pagina’s maken waarin staat wat je wel en niet mag zeggen,” besloot Russell. “We moeten gewoon ons gezond verstand blijven gebruiken. Als iemand een ongepaste opmerking maakt of scheldt, moet daar misschien een passende boete tegenover staan. Een taakstraf lijkt me hoe dan ook een beetje overdreven.”

