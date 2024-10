Het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de GP in Austin houdt de Formule 1 in zijn greep. Laatstgenoemde haalde zijn concurrent buiten de baan in en kreeg daarvoor een tijdstraf. De vraag is echter of Verstappen hem bewust over de witte lijn duwde. Het voorval legde in ieder geval een gebrek aan consistente regelgeving bloot. George Russell, hoofd van de vakbond voor Formule 1-coureurs, bespreekt hoe de FIA dit in het vervolg moet aanpakken.

“Het is een erg moeilijke kwestie,” zei George Russell in aanloop naar de GP van Mexico. “Uiteindelijk hebben we een reglement nodig, een soort richtlijn, ook omdat we elke week andere stewards hebben die de regels net iets anders kunnen interpreteren.” Russell kreeg zelf ook een tijdstraf voor het onrechtmatig inhalen van Valtteri Bottas. “Achteraf denk ik dat die straf correct was,” gaf hij toe. “Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat Max (Verstappen, red.) ook een penalty had moeten krijgen.”

George Russell heeft – net als presentator Martin Brundle – een simpele oplossing voor het probleem. “Op bepaalde circuits kun je gewoon wijd gaan,” legde hij uit. “Dat is de oorzaak die we moeten aanpakken. In Oostenrijk hadden we vorig jaar nog driehonderd gevallen van track limits. Dit jaar hadden ze een paar grindstroken aangelegd, en was er geen probleem.” Volgens Russell had het hele incident in Austin voorkomen kunnen worden met dergelijke stukken gravel.

Maas in de wet

Russell denkt bovendien dat nog ingewikkeldere regels invoeren niet de oplossing is. “Wat Verstappen doet, is niet in strijd met het reglement; hij heeft gewoon een maas in de wet gevonden,” stelde hij. “Als je de regels daarop gaat aanpassen, wordt het alleen maar moeilijker om te racen met een beetje gezond verstand.” Volgens Russell zou de Formule 1 nog het meest profiteren van een vast team professionele stewards.

“Als sport moeten we onszelf op alle vlakken verbeteren,” legde hij uit. “Vergelijk je het met andere disciplines, dan denk ik dat fulltime scheidsrechters een grote verbetering zouden zijn. Natuurlijk doen de stewards hun best en hebben ze richtlijnen die ze moeten volgen,” voegde hij eraan toe. “Maar het zijn steeds andere mensen en bovendien vrijwilligers. De enige manier om meer consistentie te bereiken, is door altijd dezelfde, professionele stewards aan te stellen. Natuurlijk kan dat nog steeds controverses opleveren – kijk maar naar het voetbal – maar uiteindelijk moeten we hier wel voor kiezen”, besloot de Mercedes-coureur.



