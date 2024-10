Presentator en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle roept op om de regels omtrent gevechten op de baan aan te passen. De laatste krachtmeting tussen kampioenschapsleider Max Verstappen en diens naaste rivaal, Lando Norris, leidde de afgelopen dagen tot discussie. Brundle denkt dat de regels en de bijbehorende repercussies toe zijn aan vernieuwing.

Verstappen en Norris zorgden in de slotfase van de GP in Austin voor de nodige sensatie. Laatstgenoemde probeerde zijn Nederlandse concurrent gedurende een aantal ronden in te halen, maar Verstappen hield de deur stevig dicht. Eén keer slaagde Norris erin om de Red Bull-coureur voorbij te steken, maar omdat hij daarbij naast de baan raakte, kreeg hij een tijdstraf uitgedeeld. Op sociale media barst het inmiddels van de ‘experts’ die verklaren waarom ofwel Norris ofwel Verstappen fout was.

Martin Brundle zou graag de regels veranderen om dergelijke discussies in de toekomst te voorkomen. “We hebben tijdens de GP in Oostenrijk al gezien hoe een dunne strook grind ervoor zorgt dat coureurs binnen de lijnen blijven”, schreef hij in zijn column voor Sky Sports. “Natuurlijk kost het geld om dergelijke stroken te plaatsen en ook weer weg te halen, maar in het grotere geheel valt dat ook wel weer mee.”

‘Laat ze maar racen’

“De lay-out van de circuits en de hoeveelheid ruimte naast de baan creëren deze problemen”, legde Brundle uit. “Maar de steeds complexere verkeersregels slagen er niet in om deze problemen op te lossen. Dus moeten de regels gewoon worden aangepast”, stelde Brundle. “Ik weet niet wat er met de ‘laat ze maar racen’-aanpak is gebeurd, maar dat werkte redelijk goed.”

Tot slot liet Brundle ook nog even zijn licht schijnen op het incident met Verstappen en Norris. Brits als hij is, gaf hij de McLaren-coureur het voordeel van de twijfel. “George Russell kreeg eerder een onredelijke straf omdat hij Valtteri Bottas te wijd door de bocht duwde”, legde Brundle uit. “Als Russell hiervoor berispt wordt, had Verstappen dan ook niet een straf moeten krijgen?”

