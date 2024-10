Ferrari’s succes in Austin was indrukwekkend, maar de straf voor Lando Norris heeft gezorgd voor controverse. Jean Alesi, voormalig F1-coureur, heeft zijn ongenoegen uitgesproken over deze beslissing, die volgens hem ten onrechte in het voordeel van Max Verstappen heeft uitgepakt.

LEES OOK: Norris bekent schuld: ‘Mijn fout heeft geleid tot het gevecht met Verstappen’

Ferrari imponeert

Het was een weekend vol vreugde voor Ferrari-fans. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft het Italiaanse team laten zien hoe ver ze zijn gekomen dit seizoen. Technisch gezien had het team alles onder controle en de consistentie van de auto heeft gezorgd voor een zorgeloze race voor de coureurs. Het succes van Ferrari heeft de strijd om het kampioenschap een nieuwe impuls gegeven.

LEES OOK: Achter de schermen bij Ferrari: Geen upgrades, of toch wel?

Verstappen versus Norris

Achter de twee Ferrari-coureurs heeft een intense strijd plaatsgevonden tussen Max Verstappen en Lando Norris. Wat aanvankelijk een prachtig gevecht leek, is geëindigd in een controversiële straf voor Norris. Alesi legt in een bericht voor Corriere della Sera uit hoe de situatie zich volgens hem heeft afgespeeld: “Toen Verstappen werd ingehaald door Norris, weigerde hij de bocht te nemen. Hij dwong Norris van de baan, terwijl hij zelf ook met vier wielen buiten de lijnen kwam. Waar zou de Brit hier voordeel uit hebben gehaald? Dat is mij een raadsel.” Volgens Alesi was het juist Verstappen die voordeel heeft gehaald uit een agressieve en foutieve verdediging, terwijl Norris is gestraft.

Alesi bekritiseert vooral de inconsistentie in de toepassing van de regels. Hij stelt dat dezelfde regels voor iedereen op dezelfde manier toegepast moeten worden, ongeacht de naam van de coureur of het team. “Als dit soort verdedigingsmanoeuvres worden beloond terwijl een andere coureur wordt gestraft, waar is dan de lijn? Laat de coureurs dan maar vrij racen voor het entertainment,” aldus Alesi.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!