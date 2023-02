FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft in een brief aan de teams laten weten dat hij zich niet meer met de dagelijkse gang van zaken van de Formule 1 bemoeit. Hij heeft FIA-directeur van de eenzitters, Nikolas Tombazis, aangewezen als aanspreekpunt voor de Formule 1-teams.

Ben Sulayem werd na een stemming aangewezen als de opvolger van Jean Todt als FIA-president. Het was aan hem de taak om enkele belangrijke veranderingen door te voeren aan de structuur van het bestuursorgaan, waaronder veranderingen aan het systeem van de wedstrijdleiding.

Ben Sulayem was voor de teams het aanspreekpunt over zaken betreffende de FIA, maar daar komt verandering in. In een brief heeft Ben Sulayem namelijk laten weten dat hij zich niet meer met de Formule 1 bemoeit en dat hij de dagelijkse gang van zaken aan FIA-directeur van de eenzitters, Nikolas Tombazis, overlaat. Wel blijft de FIA-president betrokken bij de besluitvorming en richt hij zich op strategische zaken, maar vanaf heden is Tombazis het aanspreekpunt voor de Formule 1-teams.

Lees ook: Formule 1 waarschuwt FIA-president na opmerkingen op Twitter

“Mijn doelstelling was om een niet-uitvoerende voorzitter te zijn via de aanwerving van een team van professionele managers, wat nu grotendeels is voltooid”, schrijft Ben Sulayem in een brief aan de teams, ingezien door Sportsmail. “Daarom zal uw dagelijkse contact voor alle zaken met betrekking tot de Formule 1 met Nikolas en zijn team zijn, terwijl ik me met mijn leiderschapsteam op strategische zaken zal richten.”

Aansprakelijk

De timing van deze stap terug voor Ben Sulayem is niet verrassend te noemen. De afgelopen maanden lagen de Formule 1 en de FIA in de clinch, mede door uitspraken van de FIA-president. Zo zagen de Formule 1 en Formule 1-eigenaar Liberty Media zich onlangs genoodzaakt om een waarschuwingsbrief te sturen naar Ben Sulayem nadat hij op sociale media inging op geruchten over een mogelijke overname door het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Hij noemde het bedrag van 20 miljard dollar ‘overdreven’ en benadrukte dat de Formule 1 en de mogelijke koper de belangen van de sport voorop moesten stellen.

Lees ook: ‘Positie FIA-president onder druk, Liberty wil van hem af’

Met die uitspraken ging Ben Sulayem volgens Liberty te ver. In de brief aan de FIA-president stelden zij dat hij ‘de grenzen van de taak van de FIA en haar contractuele rechten had overschreden’ en dat de FIA ‘aansprakelijk kan zijn’ voor eventuele schade aan de waarde van Liberty Media.

Bovendien kwam Ben Sulayem persoonlijk onder vuur te liggen vanwege uitspraken die hij in 2001 had gedaan op zijn eigen website. Hij stelde destijds dat hij niet graag over geld praat en dat hij ‘niet van vrouwen houdt die denken dat zij slimmer zijn dan mannen’. De FIA reageerde tegenover Racefans dat ‘de opmerkingen op deze gearchiveerde website uit 2001 niet de overtuigingen van de voorzitter weerspiegelen’.

In de seizoengids van FORMULE 1 Magazine lees je alles over het nieuwe seizoen. Met analyses van topcoureurs, interviews, reportages, een technische vooruitblik, onderscheidende fotografie en natuurlijk alles wat je moet weten over de coureurs, teams, circuits en televisietijden. De FORMULE1 Preview Special verschijnt op 9 februari 2023 en is hier te bestellen met gratis verzending!