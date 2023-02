De positie van Mohammed Ben Sulayem als FIA-president staat onder druk, meldt het Duitse Sport1. Formule 1-eigenaar Liberty Media zou zelfs af willen van de opvolger van Jean Todt nadat de spanningen tussen de twee partijen de afgelopen maanden zijn opgelopen.

De Formule 1 stuurde Ben Sulayem onlangs een waarschuwing naar aanleiding van zijn uitspraken op Twitter. De FIA-president ging in op geruchten dat het Saoedische staatinvesteringsfonds de Formule 1 voor 20 miljard dollar zou willen overnemen. Ben Sulayem noemde het een ‘overdreven prijskaartje’ en waarschuwde dat de Formule 1 en de potentiële koper de belangen van de sport voorop moeten stellen, en niet enkel naar de dollarbiljetten moeten kijken.

De Formule 1 was niet gediend van die opmerkingen, die werden gezien als een inmenging die ’te ver’ ging. Zij waarschuwden dat de FIA aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade aan de waarde van Liberty Media, veroorzaakt door deze uitspraken. Met zijn tweets greep Ben Sulayem op ‘onaanvaardbare wijze in op onze rechten’, stelde de Formule 1 in de brief die werd gedeeld met de teams, ingezien door media.

Het botert al geruime tijd niet tussen de FIA en het Formula One Management (FOM). De verschillen qua gedachten over de toekomst van de sport bleken toen Andretti aankondigde dat het samen met General Motors wil werken aan een Formule 1-team. De FIA verwelkomde de aankondiging en ziet het als iets positiefs voor de sport om het veld naar elf teams uit te breiden, maar niet alle teams zitten daar op te wachten omdat dit ook betekent dat zij het prijzengeld over meer teams moeten verdelen.

Ben Sulayem kwam onlangs ook nog eens in opspraak vanwege opmerkingen uit 2001. Op zijn website stelde hij destijds dat hij niet graag over geld praat en dat hij ‘niet van vrouwen houdt die denken dat zij slimmer zijn dan mannen’. De FIA reageerde tegenover Racefans dat ‘de opmerkingen op deze gearchiveerde website uit 2001 niet de overtuigingen van de voorzitter weerspiegelen’.

Volgens Sport1 zou Liberty Media interesse hebben in de verkoop van de Formule 1, dat zij in 2017 voor een bedrag van 8 miljard dollar overnam. De Formule 1-eigenaar zou bovendien ook af willen van Ben Sulayem als FIA-president. Sport1 meldt dat David Richards, oud-teambaas van BAR en Benetton, klaar zou staan om Ben Sulayem op te volgen, mits bewezen kan worden dat Ben Sulayem inderdaad te ver is gegaan met zijn uitspraken.