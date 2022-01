Het onderzoek van de FIA naar de omstreden seizoensfinale van de Formule 1 in Abu Dhabi zal uiterlijk begin februari zijn afgerond. Dat schrijft Sky Sports F1.

Max Verstappen won op het Yas Marina Circuit de wereldtitel door in de laatse ronde Lewis Hamilton in te halen. Dat gebeurde nadat Nicholas Latifi enkele ronden voor het einde van de race was gecrasht en de safetycar de baan op moest. Dat gaf Verstappen de gelegenheid om naar een set verse banden te wisselen en het gat naar Hamilton te dichten. Toen vervolgens alle achterblijvers tussen beide coureurs werden weggehaald, kon Verstappen bij de herstart Hamilton eenvoudig voorbijgaan. Hij won de race en daarmee de wereldtitel.

Mercedes was het niet eens met de procedure. Het team vond dat de wedstrijdleiding – en met name racedirecteur Michael Masi – het protocol voor de herstart niet goed had gevolgd. Mercedes diende dan ook een protest in, maar dat had geen succes. Wel kondigde de FIA een diepgravend onderzoek aan. Sky Sports F1 meldt dat het formele onderzoek afgelopen maandag van start is gegaan. Alle betrokkenen zullen worden ondervraagd. De nieuwe voorzitter van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, zou persoonlijk betrokken zijn bij het onderzoek.

Toekomst Hamilton?

De uitkomst van het onderzoek is interessant. Niet omdat het nog iets zou veranderen aan de uitkomst van het wereldkampioenschap. Maar wel omdat het gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van Hamilton. De afgelopen dagen suggereren media dat de zevenvoudig wereldkampioen de resultaten van het onderzoek zou willen afwachten en aan de hand daarvan zou willen beslissen of hij al dan niet doorgaat in de Formule 1. Hamilton heeft nog een contract tot eind 2023 bij Mercedes, maar zou enorm in zijn maag zitten met de uitkomst van het kampioenschap.

