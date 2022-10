Geschrokken door de vele kritiek is de FIA een ‘grondig onderzoek’ gestart naar de inzet van een shovel tijdens de Grand Prix van Japan. Het bergingsvoertuig kwam in Suzuka de baan op tijdens de safety car-periode en dat zorgde voor een potentieel gevaarlijke situatie.

De door Max Verstappen gewonnen race kende een chaotische start. Nog in de eerste ronde schoot Carlos Sainz van de baan en ook Alexander Albon viel uit. Het opruimen van de bolide van Sainz leidde tot de inzet van de safety car. Terwijl de auto’s van de overige deelnemers nog op de baan waren, besloten de marshals met een bergingsvoertuig naar de plek des onheils te rijden. Met name Pierre Gasly die de shovel in de dichte spray opeens voor zich zag opdoemen, was woest. Niet gek als je bedenkt dat zijn goede vriend Jules Bianchi acht jaar geleden op hetzelfde circuit en in vergelijkbare omstandigheden ernstig (en uiteindelijk dodelijk) letsel opliep toen hij tegen zo’n zelfde bergingsvoertuig aanreed.

Verbazing over kraan op de baan: ‘We riskeren ons leven, maar dit is onaanvaardbaar’

Onderzoek

De internationaleautosportfederatie FIA laat in een verklaring weten gevoelig te zijn voor de kritiek en start een onderzoek: “Hoewel het normaal is dat [gestrande] auto’s onder de safety car en de rode vlag worden weggehaald, heeft de FIA besloten om vanwege de bijzondere omstandigheden – en rekening houdend met de feedback van een aantal coureurs – de gebeurtenissen rond de inzet van bergingsvoertuigen tijdens de Grand Prix van Japan aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Dit maakt deel uit van de gebruikelijke debriefing en analyse van alle race-incidenten.” Of en wanneer de resultaten openbaar worden gemaakt is niet duidelijk.