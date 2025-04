De FIA heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar het stuurincident van Fernando Alonso. Tijdens de tweede vrije training in Bahrein raakte het onderdeel namelijk los van de Aston Martin-bolide. De Spanjaard kreeg het stuur gelukkig gauw weer vast, maar de FIA eist alsnog opheldering.

Een spannend moment tijdens de tweede vrije training in Bahrein: het stuur van Fernando Alonso kwam los. De tweevoudig wereldkampioen worstelde al even met het onderdeel, voordat het helemaal van de bolide losraakte. Gelukkig kreeg Alonso het stuur gauw weer vast, en raakte hij verder niet in de problemen. “Ik heb zoiets nog nooit gezien”, zei voormalig president-directeur van Ferrari, Luca di Montezemelo, zelfs.

LEES OOK: VT2 GP Bahrein: McLaren toont spierballen, Hadjar snelste van Red Bull-teams

“Het stuur paste niet goed op de steel”, legde Alonso na de vrije training uit wat er precies gebeurde. “De monteurs vervingen de onderdelen snel en ik kon weer door.” Ondanks dat de Spanjaard weer gewoon kon doorrijden, vindt de FIA het incident zorgelijk. Het bestuursorgaan start daarom een onderzoek. De FIA eist van de Aston Martin-ingenieurs een gedetailleerd verslag over wat er precies is gebeurd. “Er kan een sanctie worden opgelegd”, meldt Sky Italia. “Zowel als blijkt dat er een technisch probleem was, als dat wanneer Alonso het verkeerd heeft gereset.”

(Tekst gaat verder onder X-bericht)

Lang seizoen

Het incident met Alonso’s stuur is slechts de laatste tegenslag in een inmiddels lange lijst voor Aston Martin. Het Britse team behaalde begin 2023 nog een aantal podiumplaatsen met Alonso achter het stuur, maar kan ondertussen alleen nog maar van deze resultaten dromen. “Het kan een lang seizoen worden”, was daarom al eerder de conclusie van de 43-jarige coureur.

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.