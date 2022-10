De FIA zet voor de rest van 2022 een streep door het systeem waarbij het van wedstrijdleider rouleert: Niels Wittich neemt de laatste vier Grands Prix voor zijn rekening. Volgens bronnen zou collega Eduardo Freitas na de chaotische race in Japan twee weken geleden op nonactief zijn gesteld.

De autosportbond reageert daarmee op kritiek van coureurs, onder wie Max Verstappen, dat het rouleren van wedstrijdleider alleen maar meer onzekerheid met zich meebrengt. De FIA hanteerde dit systeem sinds begin 2022, na het wegsturen van Michael Masi in de maanden na Abu Dhabi 2021.

Wittich, afkomstig uit de Duitse DTM, deelde de rol van wedstrijdleider met Eduardo Freitas, die zijn strepen in de endurance-racerij verdiende. Gedurende de rest van seizoen 2022, dat nog vier races telt, neemt Wittich de honneurs waar. Freitas’ rol wordt verder niet benoemd of besproken, maar volgens diverse bronnen is de Portugees op nonactief gesteld.

Freitas was in Japan, twee weken geleden, voor het laatst wedstrijdleider. Er was toen hevige kritiek op hoe zich onder zijn toeziend oog een takelvoertuig op de baan bevond terwijl de safetycar nog niet alle auto’s had opgevangen, wat tot een angstig en akelig schrikmoment leidde voor Pierre Gasly. Ook weigerde hij aanvankelijk de race die na een paar ronden werd afgevlagd door een crash van Sainz en regenval, te herstarten.

Terwijl Gasly een near miss had met de kraan, werkten er ook al marshals op het circuit. Kritiek was er ook op het besluit om de race te starten op een moment dat het zicht zeer gering was door de spray, met toegenomen regenval rond de racestart.

