De FIA gaat de verschillende Formule 1-teams vanaf volgend jaar verplichten om meer kleur te gebruiken in hun liveries. De afgelopen jaren klonk er steeds vaker kritiek van fans op de kleurstellingen. Met het oog op gewichtsbesparing kozen veel teams voor kaal koolstofvezel, waardoor veel bolides overwegend zwart werden. Het veld oogde daardoor eentonig in vergelijking met voorgaande jaren. Een nieuwe regel van de FIA moet dat voorkomen.

De Formule 1-commissie van de FIA nam vrijdag nieuwe regels aan die meer kleur in de sport moeten brengen. Toen begin dit jaar de deelnemende teams het doek van hun auto’s trokken, vielen de veelal zwarte details op; steeds meer ontwerpers kozen voor een beperkt aantal stickers om gewicht te besparen. De nieuwe regel voor 2026 vereist dat minimaal vijfenvijftig procent van het oppervlak van alle auto’s, gezien van opzij of van bovenaf, bedekt moet zijn met verf of stickers.

“Het doel van deze maatregel is om de visuele differentiatie tussen auto’s te vergroten”, aldus de commissie. De organisatie vreest dat teams volgend jaar – wanneer de nieuwe technische reglementen ingaan – anders opnieuw naar kaal koolstofvezel grijpen. De huidige Formule 1-grid staat al in schril contrast met de kleurrijke bolides van bijvoorbeeld de jaren negentig.

De nieuwe regels omtrent kleur zijn niet de enige wijzigingen die de FIA wil doorvoeren. De commissie stemde ook in met het voorstel dat coureurs gedurende hun carrière van racenummer mogen wisselen. Sommige rijders zitten vast aan een bepaald nummer, terwijl ze dat soms met tegenzin hebben gekozen omdat hun gewenste nummer niet direct beschikbaar was. De FIA meldde dat er volgende maand ‘tal van verfijningen’ aan de technische, sportieve, financiële én operationele reglementen voor 2026 zullen worden ingediend.

