FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft uitleg gegeven over de torenhoge boetes die de FIA nu uit kan delen. Volgens de Emirati hoeven de coureurs zich geen zorgen te maken, zolang ze zich maar aan de regels houden.

Vlak voor de Grand Prix van de Verenigde Staten werd bekend dat de FIA de bovengrens van de geldboetes omhoog gaat gooien. Eerder kon een coureur maximaal een boete van €250.000 krijgen. Nu wordt die grens verlegd naar €1 miljoen. De coureurs schrokken daar behoorlijk van. Charles Leclerc en Alexander Albon zeiden dat de meeste coureurs dat geld niet eens hebben, en George Russell maakte zich zorgen om nieuwe coureurs die net komen kijken in de sport.

Waarschuwing

De regelwijziging werd zonder al te veel uitleg aangekondigd. FIA-voorzitter Ben Sulayem heeft nu de gelegenheid aangegrepen om de regels iets meer te nuanceren. In Mexico vertelt hij aan de verzamelde pers dat het bedrag vooral een waarschuwing is.

“Alles is duurder geworden”, verklaart Ben Sulayem, verwijzend naar de wereldwijde inflatie van de afgelopen jaren. “De teams hebben het nu over dat zij miljarden waard zijn, maar in de tussentijd werken we nog met regelgeving die even oud is als Jurassic Park. We zeggen niet: betaal maar. We zeggen: zorg dat je geen onnodige overtredingen maakt. Als je geen overtredingen maakt, krijg je ook geen boete. Daar zijn de regels voor.”

‘Het gaat niet om het geld’

Mensen moeten zich niet blind staren op het hoge bedrag, vindt Ben Sulayem. “Het gaat niet om het geld, maar om de regels”, vervolgt de FIA-president. “Als we geen strenge handhaving hebben, wat gebeurt er dan? Hou je aan de regels en dan gebeurt er niets. Ik hoop dat de coureurs het onze stewards wat makkelijker kunnen maken door zich niet te misdragen en gewoon de regels te respecteren. Wij willen natuurlijk ook niet dat mensen een miljoen moeten betalen, dus we waarschuwen ze dat dit niet moet gebeuren.”

Ben Sulayem kon geen specifiek voorbeeld noemen waar een boete van een miljoen op zou komen te staan. “Dat is aan de stewards, niet aan mij.” Wel had hij een duidelijk idee wat er met het geinde geld moet gebeuren als iemand inderdaad die torenhoge boete krijgt. Dat wordt volgens hem dan geïnvesteerd in de motorsport. Lewis Hamilton pleitte er eerder voor dat het geld besteed zou moeten worden aan een goed doel.

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!